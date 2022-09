I russi in fuga (o no) (Di giovedì 29 settembre 2022) Siete in tanti a chiederci lumi riguardo alla fuga dei russi dalla russia. fuga di cui hanno parlato molti giornali occidentali ma che invece viene negata da svariati post social, uno dei tanti che ci è stato segnalato è questo: I media occidentali e la fuga dalla verità. I paesi vicini alla russia hanno negato le notizie di una “partenza di massa” dei russi. La serie di fakenews dei giornalisti svizzeri ed europei è raccapricciante ed è una guerra psicologica per impedire che il popolo pensi diversamente dalla narrazione egemone. Georgia Il servizio fiscale informa che negli ultimi 10 giorni non c’è stato un forte aumento del flusso di persone in entrata e in uscita dal Paese al checkpoint di Kazbegi. Kazakistan Il Ministero degli Affari Interni della Repubblica ha ... Leggi su butac (Di giovedì 29 settembre 2022) Siete in tanti a chiederci lumi riguardo alladeidallaa.di cui hanno parlato molti giornali occidentali ma che invece viene negata da svariati post social, uno dei tanti che ci è stato segnalato è questo: I media occidentali e ladalla verità. I paesi vicini allaa hanno negato le notizie di una “partenza di massa” dei. La serie di fakenews dei giornalisti svizzeri ed europei è raccapricciante ed è una guerra psicologica per impedire che il popolo pensi diversamente dalla narrazione egemone. Georgia Il servizio fiscale informa che negli ultimi 10 giorni non c’è stato un forte aumento del flusso di persone in entrata e in uscita dal Paese al checkpoint di Kazbegi. Kazakistan Il Ministero degli Affari Interni della Repubblica ha ...

