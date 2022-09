I guai legali di Trump: esterni ma anche interni (Di giovedì 29 settembre 2022) “Come Al Capone…… sarà beccato per frode fiscale”. Così Michael Cohen, ex avvocato tuttofare di Donald Trump, commentando la denuncia rilasciata dalla procuratrice Letitia James dello Stato di New York. Si tratta di una causa civile di più di 200 pagine nella quale vengono a galla tutti i sotterfugi apparentemente illegali dell’ex presidente e della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) “Come Al Capone…… sarà beccato per frode fiscale”. Così Michael Cohen, ex avvocato tuttofare di Donald, commentando la denuncia rilasciata dalla procuratrice Letitia James dello Stato di New York. Si tratta di una causa civile di più di 200 pagine nella quale vengono a galla tutti i sotterfugi apparentemente ildell’ex presidente e della

