I cani possono sentire l'odore dello stress (Di giovedì 29 settembre 2022) – Lo ha scoperto un nuovo studio della Queen's University di Belfast, pubblicato su PLoS One nel quale viene svelato come i cani riescano a capire, annusando il sudore e il respiro umani, se una persona è stressata. Nella ricerca sono stati coinvolti quattro cani della città di Belfast, Treo, Fingal, Soot e Winnie e 36 persone. I ricercatori hanno raccolto campioni di sudore e del respiro dei partecipanti prima e dopo aver svolto un difficile problema di matematica, utilizzando, soprattutto campioni di persone in cui la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca erano aumentate. Annusando il loro respiro e sudore, i cani sono riusciti ad individuare con un'accuratezza del 93,8% le persone più stressate. Ai cani era stato insegnato come cercare un certo tipo di odori e come ...

