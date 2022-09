I calciatori iraniani coprono la maglia della Nazionale durante l’inno per schierarsi al fianco delle donne | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Un gesto simbolico, davanti alle telecamere di tutto il mondo con le immagini che sono finite – inevitabilmente – anche sulle televisioni di quel Paese al centro delle violenze contro le donne. I calciatori dell’Iran hanno deciso di scendere in campo, in occasione della partita amichevole contro il Senegal giocata in Austria, e di indossare un cappotto nero durante l’esecuzione del loro inno Nazionale. Quella maglia che simboleggia i colori del loro Paese, dunque, è rimasta celata fino all’inizio del match per protestare contro l’escalation di violenza – che ha portato alla morte di due donne, Mahsa Amini (uccisa perché aveva indossato “male” il velo) e Hadis Najafi (uccisa dalla Polizia dopo essersi tolta il velo e aver raccolto i suoi capelli in una ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Un gesto simbolico, davanti alle telecamere di tutto il mondo con le immagini che sono finite – inevitabilmente – anche sulle televisioni di quel Paese al centroviolenze contro le. Idell’Iran hanno deciso di scendere in campo, in occasionepartita amichevole contro il Senegal giocata in Austria, e di indossare un cappotto nerol’esecuzione del loro inno. Quellache simboleggia i colori del loro Paese, dunque, è rimasta celata fino all’inizio del match per protestare contro l’escalation di violenza – che ha portato alla morte di due, Mahsa Amini (uccisa perché aveva indossato “male” il velo) e Hadis Najafi (uccisa dalla Polizia dopo essersi tolta il velo e aver raccolto i suoi capelli in una ...

