Hockey pista, Serie A1: negli anticipi della terza giornata fanno festa Grosseto e Monza (Di giovedì 29 settembre 2022) La stagione regolare 2022-2023 della Serie A1 di Hockey pista non si ferma mai. In questo mercoledì 28 settembre infatti, due anticipi erano in programma: Grosseto-Viareggio e Valdagno-Monza. Ecco come sono andate le cose. Nel derby toscano a spuntarla per 4-3, dopo un primo tempo pirotecnico chiusosi in pareggio sul 3-3, è stato il Grosseto che, dopo essere stato addirittura sotto per 1-3, è riuscito a spuntarla grazie alla zampata risolutiva, nella ripresa, di Franchi. Nell'incrocio veneto-lombardo invece, è stato il Monza ad esultare, capace di espugnare per 3-5 la pista di un Valdagno trafitto addirittura cinque volte dalla classe di Tamborindegui, che nel primo tempo aveva già marcato la differenza mandando al

