Highlights Italia-Kenya 3-0 25-15 | 25-13 | 25-17 | Mondiali femminili volley 2022 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Kenya 3-0 (25-15, 25-13, 25-17), match valido per la Pool A dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Primo set dominato al contrario del secondo, dove le Azzurre hanno fatto più fatica, per poi chiudere in bellezza nel terzo set. Altri tre punti fondamentali per le ragazze di Mazzanti, che portano a casa la quarta vittoria nelle prime quattro partite volando in testa alla classifica a punteggio pieno.

