Hasib Omerovic fuori dal coma | ma ancora grave Tutti i punti ancora da chiarire | i vestiti | il video e la foto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022), il giovane finito giù da una finestra mentre in corso controlli di polizia, è uscito dalma èin gravi condizioni. “È fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segni di interazione – ha spiegato il portavoce dell’Associazione 21 Luglio durante una conferenza stampa in corso alla Camera -. Secondo i medici non è possibile stabilire quanto e quali interventi dovrà subire. I tempi saranno estremamente lunghi”. “L’indagine non è più contro ignoti ma ha iscritti nel registro degli indagati, di cui però non conosciamo il nome” ha dichiarato durante una conferenza stampa a Montecitorio il legale della famiglia Arturo Salerni. Proseguono quindi le indagini con l’ipotesi di tentato omicidio, su cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento da cui il trentaseienne è ...