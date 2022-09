Haaland in Serie A? La rivelazione del padre (Di giovedì 29 settembre 2022) Alfie Haaland, padre di Erling ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times in occasione della presentazione del documentario “Haaland, la grande decisione” in cui si fa riferimento alla sua scelta di approdare al Manchester City. Il padre del bomber norvegese ha spiegato come nella loro lista di preferenze il super team allenato da Guardiola fosse al primo posto, poi a seguire Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, le altre inglesi ed il Barcellona, più o meno in quest’ordine. Manchester City Haaland Serie A L’intervista si focalizza poi sul futuro del figlio, queste le dichiarazioni: “Penso che Erling voglia mettere alla prova le sue capacità in tutti i campionati. Poi può restarci 3 o 4 anni al massimo. Potrebbe essere, ad esempio, 2 anni e mezzo in Germania, 2 anni e mezzo in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Alfiedi Erling ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times in occasione della presentazione del documentario “, la grande decisione” in cui si fa riferimento alla sua scelta di approdare al Manchester City. Ildel bomber norvegese ha spiegato come nella loro lista di preferenze il super team allenato da Guardiola fosse al primo posto, poi a seguire Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, le altre inglesi ed il Barcellona, più o meno in quest’ordine. Manchester CityA L’intervista si focalizza poi sul futuro del figlio, queste le dichiarazioni: “Penso che Erling voglia mettere alla prova le sue capacità in tutti i campionati. Poi può restarci 3 o 4 anni al massimo. Potrebbe essere, ad esempio, 2 anni e mezzo in Germania, 2 anni e mezzo in ...

