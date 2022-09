Guerra Russia-Ucraina, l'ambasciata italiana a Mosca: “Valutate se lasciare il paese”. Erdogan sente Putin: “Pronto a mediare”. Domani l'annessione dei territori ucraini (Di giovedì 29 settembre 2022) Colloquio telefonico Putin-Erdogan. Il presidente turco: «Non sono pessimista, ma sarebbe ingenuo aspettarsi un esito positivo subito. I referendum creano problemi». L’Italia schiera navi e robot a difesa dei gasdotti. La Finlandia chiude i confini ai russi Leggi su lastampa (Di giovedì 29 settembre 2022) Colloquio telefonico. Il presidente turco: «Non sono pessimista, ma sarebbe ingenuo aspettarsi un esito positivo subito. I referendum creano problemi». L’Italia schiera navi e robot a difesa dei gasdotti. La Finlandia chiude i confini ai russi

