Guerra Russia-Ucraina | dopo il discorso di Putin Zelensky chiede adesione accelerata alla Nato Von der Leyen | “Annessione delle regioni illegale” Razzi su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia | almeno 28 morti

ladyonorato : Intanto ieri, nella Repubblica Ceca, si sono ripetute le manifestazioni contro la guerra e le sanzioni alla Russia… - GiovaQuez : 34 min di video per ripetere sempre le stesse cose: la #guerra l'hanno provocata gli Usa, l'obiettivo è staccare l'… - ladyonorato : Tutto ciò deriva dalla scelta suicida delle sanzioni alla Russia. Inutili a fermare la guerra, perfette per distrug… - francescoburra3 : RT @sweetlullaby0: 2014, la Meloni denuncia il servilismo della UE nei confronti degli USA e l'ingresso dell'Ucraina nella UE e nella Nato,… - erikcamby : @AndreaRomano9 Veramente sarebbe PIU' giusto SCRIVERE che...... e stata l'europa a dichiarare guerra alla Russia -

L'egemonia dell'Occidente Soliti attacchi all'Occidente da parte di Putin nel suo discorso: ha agitato una "ibrida" contro la, la russofobia come razzismo, ha denunciato l'intenzione di ...... 'Quando l'integrità territoriale del nostro Paese sarà minacciata, useremo sicuramente tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere lae il nostro popolo. Non è un bluff', aveva detto ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l’annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson” ...ROMA (ITALPRESS) – In giro per il mondo da numero 1 dello sport mondiale, ma in questo periodo il presidente del Cio, Thomas Bach, ha dovuto mettere anche altri argomenti al centro dei suoi incontri.