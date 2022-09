Grey’s Anatomy 19 accoglie l’ennesima new entry alla vigilia del debutto | in arrivo da I Jefferson

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022)19 non smette di riservare novità: il castnewdella stagione,delfissato per il 6 ottobre su ABC. Il nuovo acquisto per lo storico medical drama di Shonda Rhimes è una veterana della tv, già nel cast de I: si tratta di Marla Gibbs, già apparsa anche in un arco narrativo nello spinoff diStation 19 e in un altro storico dramma di Shondaland, Scandal, in onda su ABC per 7 stagioni. Di recente è apparsa in un ruolo ricorrente anche nella soap Days Of Our Lives, ma il suo ruolo più importante e duraturo in carriera è stato quello di Florence Johnston ne I, che le è valso cinque nomination ...