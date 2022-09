Grande Fratello Vip, richiesta di squalifica per Ginevra Lamborghini: la battuta omofoba indigna il web (Di giovedì 29 settembre 2022) Ginevra Lamborghini accusata di aver esagerato i termini, pronunciando una battuta omofoba nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 settembre 2022)accusata di aver esagerato i termini, pronunciando unanella casa delVip.

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - GiusCandela : Non sono (e non saranno mai) Fiorello o Zalone, il famoso monologo era sbagliatissimo ma c'è di peggio. E vedere ge… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, la trans Noemi Blonde rivela: “Sono andata a letto con Luca Salatino. Si nasconde ipocritament… - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 29 settembre 2022: televoto, sorprese, sondaggi -