Grande Fratello Vip, la trans Noemi Blonde rivela: “Sono andata a letto con Luca Salatino. Si nasconde ipocritamente dietro falsi moralismi” (Di giovedì 29 settembre 2022) Continua il gossip su Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Dopo la lite furibonda nella casa del Grande Fratello, una ragazza transessuale ha dichiarato di essere spesso andata a letto con l’ex tronista di Uomini e Donne e, su Instagram, ha rassicurato Elenoire. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Salatino ha incontrato la fidanzata Soraia, di cui si è innamorato durante il dating show di Maria De Filippi. I due Sono molto legati e, dopo le recenti polemiche, Soraia ha voluto confrontarsi con Ferruzzi. Signorini ha fatto da paciere nella diatriba, sottolineando il forte legame tra Salatino e la compagna e ribadendo che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Continua il gossip sued Elenoire Ferruzzi. Dopo la lite furibonda nella casa del, una ragazzaessuale ha dichiarato di essere spessocon l’ex tronista di Uomini e Donne e, su Instagram, ha rassicurato Elenoire. Ma facciamo un passo in. Nel corso dell’ultima puntata delVip,ha incontrato la fidanzata Soraia, di cui si è innamorato durante il dating show di Maria De Filippi. I duemolto legati e, dopo le recenti polemiche, Soraia ha voluto confrontarsi con Ferruzzi. Signorini ha fatto da paciere nella diatriba, sottolineando il forte legame trae la compagna e ribadendo che, ...

