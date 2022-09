Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo parla di Antonella Fiordelisi nella Casa: "La simpatia non è il suo punto di forza" (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ex fidanzato della 24enne milanese, commenta il comportamento di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ex fidanzato della 24enne milanese, commenta il comportamento didelVip.

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - GiusCandela : Non sono (e non saranno mai) Fiorello o Zalone, il famoso monologo era sbagliatissimo ma c'è di peggio. E vedere ge… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - CarolinaGfvip : RT @caltagirone96: ATTILIO “ su una cosa dobbiamo essere intransigenti , il salmone che scade dopo tre giorni e il petto di pollo giallo è… - gildacana : @Giovape57 @GiorgiaMeloni @AstroSamantha Nel senso che hanno votato come se votassero per il Grande Fratello. Senza… -