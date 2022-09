“Grande Fratello Vip”, anticipazioni puntata del 29 settembre: stasera il ritorno di Adriana Volpe (Di giovedì 29 settembre 2022) Quarto appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, ritorna stasera 29 settembre su Canale 5 a partire dalle 21:30: in studio attesa l’ex concorrente ed opinionista Adriana Volpe. Grande Fratello Vip ritorna stasera 29 settembre su Canale 5: tra gli ospiti Adriana Volpe Grande Fratello Vip, stasera ritorna Adriana VolpeCon il passare dei giorni, nel loft di Cinecittà gli equilibri si disegnano sempre più: sono già nate le prime simpatie e antipatie, non sono mancati gli scontri e pure qualche incomprensione. Ognuno dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Quarto appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, ritorna29su Canale 5 a partire dalle 21:30: in studio attesa l’ex concorrente ed opinionistaVip ritorna29su Canale 5: tra gli ospitiVip,ritornaCon il passare dei giorni, nel loft di Cinecittà gli equilibri si disegnano sempre più: sono già nate le prime simpatie e antipatie, non sono mancati gli scontri e pure qualche incomprensione. Ognuno dei ...

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - lifestyleblogit : Grande Fratello Vip: la puntata del 29 settembre - - clqstr : RT @creeestina: Sogno un grande fratello con la scelta delle telecamere che vuoi guardare e la selezione dei microfoni che vuoi sentire Qu… -