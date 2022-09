Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 settembre 2022: televoto, ospiti, ultime news su Giaele e Ginevra (Di giovedì 29 settembre 2022) Poche settimane e già nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Prime complicità sì, ma anche prime litigate, alcune accese: basti pensare a quella tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, che poi si sono chiariti, o a quella (ancora in corso) tra Giaele e Ginevra Lamborghini. E stasera, nel corso della puntata sicuramente se ne parlerà. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’appoggio delle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A Giulia Salemi, invece, il compito di dare voce al popolo social. Lo scontro tra Giaele e Ginevra al GF VIP stasera Questa sera, molto probabilmente, si parlerà della discussione accesa tra Giaele, che nella casa ha già fatto chiacchierare per la sua idea di amore ‘libero’ col ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Poche settimane e già nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Prime complicità sì, ma anche prime litigate, alcune accese: basti pensare a quella tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, che poi si sono chiariti, o a quella (ancora in corso) traLamborghini. E stasera, nel corso della puntata sicuramente se ne parlerà. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’appoggio delle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A Giulia Salemi, invece, il compito di dare voce al popolo social. Lo scontro traal GF VIP stasera Questa sera, molto probabilmente, si parlerà della discussione accesa tra, che nella casa ha già fatto chiacchierare per la sua idea di amore ‘libero’ col ...

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - GiusCandela : Non sono (e non saranno mai) Fiorello o Zalone, il famoso monologo era sbagliatissimo ma c'è di peggio. E vedere ge… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - Luca_veey : @AntonioSocci1 Negli anni 70 si faceva politica vera....poi sono entrati negli anni,persone dal grande fratello,inf… - _Valealizzi_ : RT @creeestina: Sogno un grande fratello con la scelta delle telecamere che vuoi guardare e la selezione dei microfoni che vuoi sentire Qu… -