Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 29 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Siamo al quarto appuntamento del reality dove Alfonso Signorini si destreggerà tra litigi e nuovi flirt. Questa sera nel programma torna una ex opinionista, scopriamo perchè. della puntata del 29 settembre, sappiamo, grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato nella clip caricata su Mediaset Infinity, che nello studio di Cinecittà ci sarà il ritorno di Adriana Volpe, l'opinionista della sesta edizione ritroverà la sua 'odiata collega' Sonia Bruganelli.

