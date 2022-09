Grande Fratello story, solo tre coppie stanno ancora insieme: chi sono (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle sue quindici edizioni, il Grande Fratello Nip (ovvero quello con protagonisti personaggi sconosciuti, non appartenenti al mondo dello spettacolo come nel caso del GF Vip) ha visto nascere decine di amori e coppie che uscite dalla Casa di Cinecittà sono durate un po’ prima di lasciarsi. solo tre sono “sopravvissute”, e tutte e tre hanno messo su famiglia. La coppia più longeva è quella formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, insieme da oltre quindici anni e con due splendidi figli; Francesca Rocco e Giovanni Masiero, anche loro con figli; Pietro Titone e Ilaria Natali, meno conosciuti dei precedenti ma non per questo meno innamorati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle sue quindici edizioni, ilNip (ovvero quello con protagonisti personaggi sconosciuti, non appartenenti al mondo dello spettacolo come nel caso del GF Vip) ha visto nascere decine di amori eche uscite dalla Casa di Cinecittàdurate un po’ prima di lasciarsi.tre“sopravvissute”, e tutte e tre hanno messo su famiglia. La coppia più longeva è quella formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti,da oltre quindici anni e con due splendidi figli; Francesca Rocco e Giovanni Masiero, anche loro con figli; Pietro Titone e Ilaria Natali, meno conosciuti dei precedenti ma non per questo meno innamorati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni ...

