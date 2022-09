Gran Bretagna, la premier Truss tira dritto: “Abbiamo il piano giusto per rilanciare l’economia”. Sterlina di nuovo in calo (Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante tutto la premier inglese Liz Truss tira dritto e conferma il suo piano di tagli fiscali da 45 miliardi di sterline. “Abbiamo il piano giusto per rilanciare l’economia” ha detto la premier che ha poi indicato nella situazione internazionale e nell’ “invasione russa dell’Ucraina” la causa del terremoto degli ultimi giorni sui mercati britannici. Lo scorso 23 settembre la presentazione del piano, favorevole soprattutto ai ceti più abbienti e che rischia di essere finanziato esclusivamente a deficit, ha innescato un crollo della Sterlina e l’esplosione dei rendimento dei titoli di Stato inglese, indicatore associato anche al livello di rischio dell’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante tutto lainglese Lize conferma il suodi tagli fiscali da 45 miliardi di sterline. “ilper” ha detto lache ha poi indicato nella situazione internazionale e nell’ “invasione russa dell’Ucraina” la causa del terremoto degli ultimi giorni sui mercati britannici. Lo scorso 23 settembre la presentazione del, favorevole soprattutto ai ceti più abbienti e che rischia di essere finanziato esclusivamente a deficit, ha innescato un crollo dellae l’esplosione dei rendimento dei titoli di Stato inglese, indicatore associato anche al livello di rischio dell’ ...

