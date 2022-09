Gp Singapore | Sainz | possiamo dare filo da torcere a Red Bull

petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp Singapore, Ferrari, Sainz: 'Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp Singapore, Ferrari, Sainz: 'Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Gp Singapore, Ferrari, Sainz: 'Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull' - napolimagazine : F1, Gp Singapore, Ferrari, Sainz: 'Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull' - apetrazzuolo : F1, Gp Singapore, Ferrari, Sainz: 'Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull' -

Carlosguarda con fiducia al week end in pista a: lo spagnolo della Ferrari si dice pronto a dare battaglia per ostacolare il cammino verso il mondiale di Max Verstappen. "Qui, se sei ...Queste le parole di Carlosin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. "A livello mentale e fisico è una delle gare più lunghe della stagione, con queste ...In conferenza stampa, il pilota del Cavallino commenta così la sfida che lo attende questo fine settimana: "La qualifica sarà importantissima" ...Il Gran Premio di Singapore potrebbe consegnarci una Ferrari competitiva e in grado di mettere in difficoltà la Red Bull e Max Verstappen, al suo primo match point stagionale per quanto riguarda il ti ...