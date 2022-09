Gp Singapore | Sainz | “Daremo del filo da torcere alla Red Bull”

(Di giovedì 29 settembre 2022) caption id="attachment 295466" align="alignleft" width="150" Carlosjr/caption"un bel posto dove gareggiare. Il meteo può sempre svolgere un ruolo e potrebbe esserci pioggia nel weekend. E poi i dossi potrebbero rendere tutto più difficile". Così Carlosvigilia del Gp didi Formula1, diciassettesimo Gp stagionale in programma nel week end sulla pista di Marina Bay. "Noi competitivi? Pensiamo di poter daredaRed. Qui, sei avanti in gara, hai più opportunità di chiudere con la vittoria, ad esempio rispetto a Monza. Classifica? Non è che guardiamoMercedes, piuttosto vogliamo tornarevittoria. Non dobbiamo avere un passo peggiore delle ...

F1ingenerale_ : #F1 Segui la cronaca live delle #FP2 del #SingaporeGP #livef1 #formula1 #gpsingapore #ferrari #leclerc… - ferrarintheart : Thread ?? Quando si corse l'ultimo Gp di Singapore nel 2019: - Hamilton aveva vinto solo 5 titoli mondiali come anc… - fisco24_info : F1: Verstappen può già vincere, 'ma serve molta fortuna': A Singapore primo match point. Sainz: 'Daremo filo da tor… - F1Sport_PitTalk : ?? Nuovo Podcast! 'F1 - Pit FOCUS - Arriva l'aiutino?' su @Spreaker #binotto #binottoout #car #ferrari #hamilton… - planetwin365ita : In uno dei circuiti più suggestivi della #F1 la #Ferrari tornerà a vincere? Le valutazioni dei nostri analisti sul… -

Carlose Charles Leclerc sono già entrati in sintonia con le condizioni climatiche estreme chepropone: come sempre a queste latitudini le temperature sono vicine ai 30 gradi ma il tasso di ...Il logo dell'azienda, fondata nel 2001 in Romania e con sede anche negli Stati Uniti, sarà presente sui caschi di Charles Leclerc e Carloscosì come sulla livrea delle due F1 - 75. A partire ...Carlos Sainz e Charles Leclerc sono già entrati in sintonia con le condizioni climatiche estreme che Singapore propone: come sempre a queste latitudini le temperature sono vicine ai 30 gradi ma il tas ...Carlos Sainz e Charles Leclerc sono già entrati in sintonia con le condizioni climatiche estreme che Singapore propone: come sempre a queste latitudini le ...