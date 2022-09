Governo: Tajani, qualche tecnico? Perchè no? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Governo sarà "politico e di qualità" e gestirà le emergenze governando "nei prossimi anni". "Se ci fosse qualche tecnico di alto livello? Perchè no?". Lo dice a "Tg1 Mattina" il coordinatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilsarà "politico e di qualità" e gestirà le emergenze governando "nei prossimi anni". "Se ci fossedi alto livello?no?". Lo dice a "Tg1 Mattina" il coordinatore ...

Avvenire_Nei : Da Panetta a Tajani: i primi nomi del governo - Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - Antonio_Tajani : La piazza di @forza_italia e del centrodestra. Il nostro leader Silvio Berlusconi. Domenica andiamo a prenderci il… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Sarà un governo politico ma se ci fosse qualche tecnico di alto livello perché no?' @ultimora_pol - Storace : Dal sito #7colli: riflessione su uno stile di #governo che già si vede #meloni -