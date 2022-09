Governo, Tajani apre ai tecnici nel governo: “Perché no?”. Bonaccini: “Il Pd è arrivato alle elezioni senza un progetto forte” (Di giovedì 29 settembre 2022) Nei giorni in cui la discussione è incentrata tutta sulla nuova squadra di governo, il vicepresidente di Forza Italia apre ai tecnici nei ministeri. Intanto continua l’analisi della sconfitta nel centrosinistra in vista del nuovo congresso del Partito democratico. Appendino: “La destra fa la guerra ai poveri” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nei giorni in cui la discussione è incentrata tutta sulla nuova squadra di, il vicepresidente di Forza Italiaainei ministeri. Intanto continua l’analisi della sconfitta nel centrosinistra in vista del nuovo congresso del Partito democratico. Appendino: “La destra fa la guerra ai poveri” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Avvenire_Nei : Da Panetta a Tajani: i primi nomi del governo - Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - Antonio_Tajani : La piazza di @forza_italia e del centrodestra. Il nostro leader Silvio Berlusconi. Domenica andiamo a prenderci il… - News24_it : Governo: Tajani, qualche tecnico? Perchè no? - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Sarà un governo politico ma se ci fosse qualche tecnico di alto livello perché no?' @ultimora_pol -