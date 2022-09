Governo, Tajani apre ai tecnici. Maroni propone Zaia nuovo segretario della Lega. Calenda: “Se Meloni fa i rigassificatori noi ci siamo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Trattative in corso sulla squadra, la leader FdI alla Camera mentre Salvini riunisce i suoi parlamentari. Bonaccini avverte i dem: “O cambiamo in fretta o bruceremo anche il prossimo segretario”. Landini chiede “confronto” al prossimo esecutivo: “Nessuna pregiudiziale” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Trattative in corso sulla squadra, la leader FdI alla Camera mentre Salvini riunisce i suoi parlamentari. Bonaccini avverte i dem: “O cambiamo in fretta o bruceremo anche il prossimo”. Landini chiede “confronto” al prossimo esecutivo: “Nessuna pregiudiziale” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

