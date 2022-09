Governo, Salvini: “Centrodestra unito, bloccare sbarchi tra nostre priorità” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “I giornali e la sinistra si rassegnino, gli italiani hanno votato e scelto a milioni il Centrodestra unito, stiamo lavorando tutti insieme, come Lega giorno e notte, per dare risposte al Paese”. Così Matteo Salvini in un video dal suo ufficio del Senato. Il leader della Lega poi elenca i temi: “Lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali e anche la sicurezza e bloccare gli sbarchi che continuano in queste ore saranno tra le nostre priorità nel prossimo Governo”. Oggi una nota della Lega ha smentito retroscena. “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? – si legge nella nota – Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “I giornali e la sinistra si rassegnino, gli italiani hanno votato e scelto a milioni il, stiamo lavorando tutti insieme, come Lega giorno e notte, per dare risposte al Paese”. Così Matteoin un video dal suo ufficio del Senato. Il leader della Lega poi elenca i temi: “Lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali e anche la sicurezza egliche continuano in queste ore saranno tra lenel prossimo”. Oggi una nota della Lega ha smentito retroscena. “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo, domani a chi toccherà? – si legge nella nota – Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni ...

CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - AlexBazzaro : Lega, Molinari difende Salvini: “Basta critiche, lui non voleva entrare nel governo Draghi” - borghi_claudio : Anche oggi vanno di moda (ovviamente ripresi con attenzione spropositata dai soliti giornali) quelli che bizzarrame… - PatrizSarda : RT @Sandro_Russo74: Uno dei primi problemi che Giorgia Meloni dovrà risolvere nel corso delle trattative per formare il nuovo governo di de… - cleghio : RT @RoccoTodero: #Salvini ha fretta tornare all’opposizione per riguadagnare consensi. Ha capito il giochino degli umori italici. Dovrebbe… -