Governo, Salvini “Anche la sicurezza tra le priorità della Lega” (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La sinistra e i suoi giornali si rassegnino. Gli italiani hanno votato, hanno scelto a milioni il centrodestra unito e stiamo lavorando tutti insieme come Lega, giorno e notte, per dare risposte ai problemi del Paese. Il tema lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate che dovranno essere fermate fra le priorità, e Anche il tema di restituire sicurezza, fiducia e Legalità ai cittadini italiani e bloccare gli sbarchi che continuano Anche in queste ore sarà una delle nostre priorità per il prossimo Governo”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La sinistra e i suoi giornali si rassegnino. Gli italiani hanno votato, hanno scelto a milioni il centrodestra unito e stiamo lavorando tutti insieme come, giorno e notte, per dare risposte ai problemi del Paese. Il tema lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate che dovranno essere fermate fra le, eil tema di restituire, fiducia elità ai cittadini italiani e bloccare gli sbarchi che continuanoin queste ore sarà una delle nostreper il prossimo”. Lo afferma il leaderMatteo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - AlexBazzaro : Lega, Molinari difende Salvini: “Basta critiche, lui non voleva entrare nel governo Draghi” - LegaSalvini : ++ MATTEO #SALVINI, ORA PROTAGONISTI NEL GOVERNO: NON VEDO L'ORA DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI ++ - SoniaLaVera : RT @Erminio58810238: I 200 miliardi stanziati dal governo tedesco per la crisi energetica avvalorano la proposta di #salvini che voleva uno… - krudesky : RT @meltingmax: @GiorgiaMeloni Io #credo che #Salvini sia la persone giusta, per il #Viminale. Lo ha trasformato in una chiesetta, il suo u… -