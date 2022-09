Governo, Pera: “Chi vince ha responsabilità, no a presidenza Camera o Senato a opposizione” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non sono d’accordo. I presidenti di Camera e Senato hanno poteri molto rilevanti in fatto di gestione dell’attività legislativa e di organizzazione dei lavori. Io penso che chi vince le elezioni deve avere la responsabilità chiara e diretta di governare, questo vale anche per la Camera e il Senato”. Lo ha detto all’Adnkronos il Senatore di Fdi, Marcello Pera, ex presidente del Senato, esprimendosi a sfavore dell’ipotesi di assegnare la presidenza di uno dei due rami del parlamento a un rappresentante dell’opposizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non sono d’accordo. I presidenti dihanno poteri molto rilevanti in fatto di gestione dell’attività legislativa e di organizzazione dei lavori. Io penso che chile elezioni deve avere lachiara e diretta di governare, questo vale anche per lae il”. Lo ha detto all’Adnkronos ilre di Fdi, Marcello, ex presidente del, esprimendosi a sfavore dell’ipotesi di assegnare ladi uno dei due rami del parlamento a un rappresentante dell’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

