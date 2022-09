Governo, mossa della Lega: senza Viminale a Salvini appoggio esterno (Di giovedì 29 settembre 2022) La versione ufficiale è che si lavora in un clima di “grande collaborazione e unità di intenti”. In realtà, sembrerebbe che le cose non stiano esattamente così. Meloni incontra Salvini La candidata in pectore alla Presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni è al lavoro sulla squadra di Governo e ha incontrato a Montecitorio il leader della Lega Matteo Salvini per fare il punto. Un colloquio durato circa un’ora. Entrambi i leader – si legge in una nota diffusa al termine del faccia a faccia – hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) La versione ufficiale è che si lavora in un clima di “grande collaborazione e unità di intenti”. In realtà, sembrerebbe che le cose non stiano esattamente così. Meloni incontraLa candidata in pectore alla Presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni è al lavoro sulla squadra die ha incontrato a Montecitorio il leaderMatteoper fare il punto. Un colloquio durato circa un’ora. Entrambi i leader – si legge in una nota diffusa al termine del faccia a faccia – hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni ehanno fatto il puntosituazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del ...

