(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Il totonomi impazza ma Giorgialavora alla squadra diin silenzio perché sa bene che ogni indiscrezione rischia di bruciare nomi e compromettere il difficiledei ministeri. Da qui, raccontano, la scelta di procedere con incontri bilaterali, una formula che velocizza le trattative, limita la fuoriuscita di rumors con inevitabili polemiche e consente di conoscere i ‘desiderata’ degli alleati, lontano (per quanto possibile) dagli occhi indiscreti della stampa. Dalle parti di via della Scrofa fanno sapere che l’unica cosa certa, allo stato, è che la presidente di Fdi vuole istituire un ministero del Mare, suo vecchio pallino, annunciato alla Conferenza programmatica di Milano e contenuto in una proposta agli atti del Senato, a firma di Adolfo Urso. Altra certezza è che il Mef resterà tale, ovvero non ...

CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - EleonoraEvi : MELONI, SALVINI, BERLUSCONI ASCOLTATE. Da giorni i ragazzi e le ragazze di @UltimaGenerazi1 sono in… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - infoitinterno : Governo Meloni, il gran valzer delle poltrone - infoitinterno : Governo, Meloni e il risiko dei ministri -

Eppure qualche difficoltà c'è, per il nascente. Intanto c'è un problema interno alla coalizione. Deriva da una situazione oggettiva, evidenziata dai risultati elettorali ( LA GIORNATA ). La maggioranza è formata da un partito che ha ...Poche ore dopo le parole del premier, anche Giorgia, leader di FdI e presidente del ... Una posizione, quella di Berlino, che irrita Draghi che a stretto giro, senza citare iltedesco ...Non solo a Roma. Migliaia di persone in piazza in sedici città d'Italia nella giornata per l'aborto gratuito, libero e sicuro. La marea transfemminista sfila a tre giorni… Leggi ...Così la presidente di Fratelli d’Italia oggi sulla sua pagina facebook prende le distanze dalla varie indiscrezioni stampa sui probabili nuovi ministri del futuro Governo di Centro Destra. 29 SET - “C ...