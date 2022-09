Governo: Lega, sinistra si rassegni, non siamo spaccati (Di giovedì 29 settembre 2022) "Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader dellanei retroscena odierni sono totalmente false: il ...

AlexBazzaro : Lega, Molinari difende Salvini: “Basta critiche, lui non voleva entrare nel governo Draghi” - matteosalvinimi : Grazie ai 2 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto la Lega. Ora al lavoro per dare un governo forte e stabile… - LegaSalvini : ++ MATTEO #SALVINI, ORA PROTAGONISTI NEL GOVERNO: NON VEDO L'ORA DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI ++ - BrontoClo : RT @SabrySocial: L’amarezza per l’elezione al Senato della #Ronzulli è immensa. Non è persona apprezzata dall’elettorato di #FDI e #Lega F… - APeppinodit : @LaNotiziaTweet @LaNotiziaTweet Non è stato ancora formato il nuovo governo e già il Viminale è fortemente nelle ma… -