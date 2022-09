Governo: la Lega è sicura che Salvini tornerà al Viminale. E smentisce “l’appoggio esterno” al futuro esecutivo di Giorgia Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Intanto la senatrice leghista Elena Murelli smentisce la ricostruzione di un possibile appoggio esterno della Lega: "Salvini al Ministero dell'Interno ha dimostrato di saper gestire la situazione, ha dimostrato che le cose possono cambiare e si può fare bene£ L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 settembre 2022) Intanto la senatrice leghista Elena Murellila ricostruzione di un possibile appoggiodella: "al Ministero dell'Interno ha dimostrato di saper gestire la situazione, ha dimostrato che le cose possono cambiare e si può fare bene£ L'articolo proviene da Firenze Post.

AlexBazzaro : Lega, Molinari difende Salvini: “Basta critiche, lui non voleva entrare nel governo Draghi” - LegaSalvini : ++ MATTEO #SALVINI, ORA PROTAGONISTI NEL GOVERNO: NON VEDO L'ORA DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI ++ - matteosalvinimi : Grazie ai 2 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto la Lega. Ora al lavoro per dare un governo forte e stabile… - robinso00182372 : @AlanPanassiti @GiorgiaMeloni Anch'io penso come te, ma ascoltando la Meloni, sembra sicura che non sia un problema… - Anto_Tomassini : RT @PMI_it: Il direttore @CBrachino a RaiNews24 su Salvini - Meloni dopo le elezioni: 'Fratelli d'Italia è il primo partito del Nord. Nella… -