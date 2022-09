Governo: Calenda, 'al fianco della Meloni se fanno i rigassificatori' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - Al fianco della Meloni? "Certo, se fanno i rigassificatori". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - Al? "Certo, se". Lo ha detto Carloa Tagadà, su La7.

