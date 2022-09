Google gli accredita per sbaglio 250mila dollari, lui cerca in tutti i modi di restituirli ma non ci riesce: “Se non li rivolete, per me è ok” (Di giovedì 29 settembre 2022) Si è trovato per “miracolo”, o meglio, per sbaglio, 250 mila dollari accreditati sul suo conto corrente, ha tentato in tutti i modi di segnalare l’errore e restituire la somma non dovuta, ma invano. E così, non ha potuto che rassegnarsi ed accettare il regalo inaspettato. È la vicenda capitata all’ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity Sam Curry con Google. Sì, perché a donargli l’ingente somma è stato proprio il colosso di Mountain View che, però, non ha mai risposto alle richieste di contatto: “Sono passate poco più di tre settimane da quando Google mi ha inviato accidentalmente 249.999 dollari – ha raccontato Curry su Twitter -, ma non ho ancora avuto notizie dal ticket di supporto. Se non li rivolete indietro, va bene lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Si è trovato per “miracolo”, o meglio, per, 250 milati sul suo conto corrente, ha tentato indi segnalare l’errore e restituire la somma non dovuta, ma invano. E così, non ha potuto che rassegnarsi ed accettare il regalo inaspettato. È la vicenda capitata all’ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity Sam Curry con. Sì, perché a donargli l’ingente somma è stato proprio il colosso di Mountain View che, però, non ha mai risposto alle richieste di contatto: “Sono passate poco più di tre settimane da quandomi ha inviato accidentalmente 249.999– ha raccontato Curry su Twitter -, ma non ho ancora avuto notizie dal ticket di supporto. Se non liindietro, va bene lo ...

