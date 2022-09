Gli 86 anni di Berlusconi tra il “ti amo” di Marta e la mongolfiera. “Arrivateci alla mia età così” (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) “Vedete di arrivare anche a voi a questa età in forma come sono io…”. Con questa battuta Silvio Berlusconi si rivolge a chi gli fa gli auguri di compleanno in un video girato a Villa San Martino, ad Arcore. Al suo fianco c’è la deputata azzurra e ‘quasi moglie’, Marta Fascina. Nato a Milano il 29 settembre del ’36, Silvio Berlusconi, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, oggi compie 86 anni. Lo spettacolare video della festa di compleanno di Berlusconi Dallo striscione d’amore alla mongolfiera con i cuoricini Lo show è tutto da vedere. Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon compleanno amore, ti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) “Vedete di arrivare anche a voi a questa età in forma come sono io…”. Con questa battuta Silviosi rivolge a chi gli fa gli auguri di compleanno in ungirato a Villa San Martino, ad Arcore. Al suo fianco c’è la deputata azzurra e ‘quasi moglie’,Fascina. Nato a Milano il 29 settembre del ’36, Silvio, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, oggi compie 86. Lo spettacolaredella festa di compleanno diDallo striscione d’amorecon i cuoricini Lo show è tutto da vedere. Unapiena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon compleanno amore, ti ...

