Gli 007 tedeschi passano dati sensibili alle forze di Kiev

(Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - La Germania non fornisce a"solo" armamenti e strumentazioni militari, ma anche informazioniraccolte dai servizi segretisulle postazioni dell'armata russa.e "geo-", analisi, immagini satellitari e intercettazioni mobili "che possono influire sulla pianificazioni militare" dell'esercito ucraino sul terreno di battaglia. Si tratta di informazioni elaborate dagli 007 del Bnd (Bundesnachrichtendienst, l'intelligence "esterna" della Germania), che si muove sotto il controllo diretto del cancelliere. La rivelazione di questo scambio tra servizi segretiarmate ucraine è frutto di un'inchiesta dei reporter della Zeit e della trasmissione "Kontraste" del primo canale pubblico Ard, pubblicata oggi dal settimanale ...

