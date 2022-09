Giulia Salemi e Sonia Bruganelli difendono Marco Bellavia al GF VIP 7 (Di giovedì 29 settembre 2022) La situazione di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 è particolarmente difficile. L’uomo in queste ore ha parlato di depressione, ieri ha pianto per tutta la notte e nei suoi compagni non ha trovato un rifugio, bensì giudizio, insulti e allontanamento. La situazione non è piaciuta per niente ai telespettatori, che sul web hanno lanciato l’allarme su quanto sta accadendo nel reality di Canale 5. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Giulia Salemi non sopporta quello che succede con Marco: “Sono inca***ta nera“ In collegamento con il GF VIP Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si è molto infastidita per il comportamento che hanno avuto i vipponi con Marco Bellavia: “C’è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) La situazione dial Grande Fratello Vip 7 è particolarmente difficile. L’uomo in queste ore ha parlato di depressione, ieri ha pianto per tutta la notte e nei suoi compagni non ha trovato un rifugio, bensì giudizio, insulti e allontanamento. La situazione non è piaciuta per niente ai telespettatori, che sul web hanno lanciato l’allarme su quanto sta accadendo nel reality di Canale 5. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7non sopporta quello che succede con: “Sono inca***ta nera“ In collegamento con il GF VIP Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli,si è molto infastidita per il comportamento che hanno avuto i vipponi con: “C’è ...

