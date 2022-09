Giovedì nero sui mercati finanziari. Milano la peggiore in Europa (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovedì nero sui mercati finanziari. Affonda Piazza Affari così come tutte le Borse in Europa, che solo nel finale sono riuscite a risollevarsi dai minimi di seduta Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 settembre 2022)sui. Affonda Piazza Affari così come tutte le Borse in, che solo nel finale sono riuscite a risollevarsi dai minimi di seduta Segui su affaritaliani.it

