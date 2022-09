Giovanni Ciacci e il rapporto con Adriana Volpe: “Mi ha salvato la vita” (Di giovedì 29 settembre 2022) Adriana Volpe entrerà nella casa dalla porta rossa, questa sera, per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quando Adriana Volpe conduceva il programma diffuso da Tv8 “Ogni mattina“. In quell’occasione Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buon Giovanni non stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, con Adriana che chiamò subito i soccorsi. Fra i due dunque una solida amicizia, rafforzata da quell’episodio. Ora i due si incontreranno durante la puntata di domani sera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)entrerà nella casa dalla porta rossa, questa sera, per fare una bella sorpresa al suo amico. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quandoconduceva il programma diffuso da Tv8 “Ogni mattina“. In quell’occasioneera al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buonnon stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, conche chiamò subito i soccorsi. Fra i due dunque una solida amicizia, rafforzata da quell’episodio. Ora i due si incontreranno durante la puntata di domani sera ...

