Giostra, è fatta: Martino Gianni torna a Sant'Andrea, l'annuncio ufficiale del quartiere (Di giovedì 29 settembre 2022) Il consiglio direttivo ha dato in nottata l'ok all'operazione: passa da allenatore lì dove ha raccolto tutti i trionfi da ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Il consiglio direttivo ha dato in nottata l'ok all'operazione: passa da allenatore lì dove ha raccolto tutti i trionfi da ...

dadaumpaolet : @matty_aloud questa pensa che essendosi fatta un giro sulla giostra di riccardo possa rompere i coglioni come la st… - vicyago66 : @PoPaolino @stillers1971 La vita é fatta di rischi di scommesse, una volta sopra la giostra é vietato scendere. Cre… - Beatrice_002 : @Roberta09065061 Io ne ho fatta una per un mese e mezzo ed è andata bene. Ho aiutato una persona a mostrarmi la sua… - _Feline_91 : Vuoi che ti dica che un po’ ci sono rimasta male e di non andare? Ci sono rimasta male perché significa che i sacri… -