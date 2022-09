"Giorgia Meloni deve stare attenta...": la 'minaccia' di Paragone alla Meloni | Video (Di giovedì 29 settembre 2022) "Se tocca il reddito di cittadinanza rischia due cose". Gianluigi Paragone, in studio da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, avverte Giorgia Meloni: "deve stare attenta". Più che una minaccia, quella dell'ex senatore del Movimento 5 Stelle e oggi leader di Italexit (e ancora sostenitore del reddito) è una riflessione strategica e politica. "Punto primo - suggerisce Paragone -: la Meloni rischia che un pezzo d'Italia vada sott'acqua. Secondo punto: rischia di creare il suo vero, grande leader di opposizione, Giuseppe Conte. Quindi se fossi in lei starei attenta a muovere questo tasto, perché Conte è stato bravissimo, da questo punto di vista, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) "Se tocca il reddito di cittadinanza rischia due cose". Gianluigi, in studio da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, avverte: "". Più che una, quella dell'ex senatore del Movimento 5 Stelle e oggi leader di Italexit (e ancora sostenitore del reddito) è una riflessione strategica e politica. "Punto primo - suggerisce-: larischia che un pezzo d'Italia vada sott'acqua. Secondo punto: rischia di creare il suo vero, grande leader di opposizione, Giuseppe Conte. Quindi se fossi in leia muovere questo tasto, perché Conte è stato bravissimo, da questo punto di vista, e ...

