Giaele: “Noi donne cambiamo borsa come cambiamo uomini”, Ginevra sbotta (VIDEO) (Di giovedì 29 settembre 2022) Il paragone di Giaele fa sbottare Ginevra Lamborghini Nella diretta di stasera del GF Vip è stato affrontato l’argomento del matrimonio di Giaele De Donà. In settimana, infatti, molti vipponi hanno avuto da ridire su questa relazione, non concependo il fatto che questa storia sia aperta. Ginevra Lamborghini, specialmente, ha messo in dubbio l’amore che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il paragone difareLamborghini Nella diretta di stasera del GF Vip è stato affrontato l’argomento del matrimonio diDe Donà. In settimana, infatti, molti vipponi hanno avuto da ridire su questa relazione, non concependo il fatto che questa storia sia aperta.Lamborghini, specialmente, ha messo in dubbio l’amore che L'articolo proviene da Novella 2000.

MariannaTorto11 : RT @Biancabhx: Ma voi che adesso insultate Ginevra per i modi con Giaele, vi ricordate il motivo per cui quest’ultima è entrata in casa? sp… - iisterik4 : su instagram tutti pro giaele noi possiamo farcela a non farla eliminare subito - Novella_2000 : Giaele: “Noi donne cambiamo borsa come cambiamo uomini”, Ginevra sbotta (VIDEO) #gfvip - ellecomelu : @Stefani17541943 @Raul54762636 Esattoo! La differenza è che ginevra sta attaccando giaele sul personale non sul mat… - greta07245707 : RT @amocalmino: ginevra e wilma che si scaldano contro giaele VS noi che guardiamo la scena senza comprendere il motivo delle urla: #GFvi… -