Giacinto Plescia | la sua “Physis” decostruita | le riflessioni da conoscere

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 settembre 2022)è uno fra i filosofi più apprezzati, grazie anche alla sua ricerca sulla “”. Il suo percorso accademico inizia con la laurea in Architettura al Politecnico di Torino con la Tesi in Analisi e Modelli Matematici “Per la critica della (non) Neutralità della Scienza – Per una Teoria dell’Inneutralità” con la pubblicazione di uno stralcio in “Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti” di Torino. Dopo aver frequentato il Corso di Specializzazione “Pianificazione Urbanistica” dei Proff. Gorio ed Imbesi della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma, ha conseguito gli Attestati di due Corsi di Perfezionamento post lauream in “Scienza ed Epistemologia” dell’Università degli Studi di Firenze, e l’Attestato del Corso di Perfezionamento post lauream in “Estetica ed Ermeneutica ...