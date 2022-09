GF Vip | “Te la tiro in faccia!”: rissa vergognosa, allarme squalifica [VIDEO] (Di giovedì 29 settembre 2022) rissa incredibile al GF Vip, lei la minaccia con un oggetto: cercano di sedare la rissa ma lei non ne vuole sapere. Alfonso-Signorini (Mediaset Infinity)Nell’ultimo serale del GF Vip, Giaele era finita in nomination per non aver fatto altro che parlare dei suoi soldi e dei suoi gioielli, mai di qualche legame affettivo, neanche del marito. Ad accusarla gli altri gieffini che hanno visto in lei una mancanza di contenuto e molta frivolezza. Dopo la puntata Giaele si è sfogata sulla questione prendendosela soprattutto con Ginevra Lamborghini, la prima ad averla accusata. “Perché mi accusa lei che ha sempre avuto il mio stesso tenore di vita?” si è interrogata la De Donà, ma i telespettatori da casa hanno iniziato a commentare sui social criticandola così: “Perché c’è una grande differenza tra essere ricca di famiglia ed essere un’arricchita”. Giaele però ... Leggi su direttanews (Di giovedì 29 settembre 2022)incredibile al GF Vip, lei la minaccia con un oggetto: cercano di sedare lama lei non ne vuole sapere. Alfonso-Signorini (Mediaset Infinity)Nell’ultimo serale del GF Vip, Giaele era finita in nomination per non aver fatto altro che parlare dei suoi soldi e dei suoi gioielli, mai di qualche legame affettivo, neanche del marito. Ad accusarla gli altri gieffini che hanno visto in lei una mancanza di contenuto e molta frivolezza. Dopo la puntata Giaele si è sfogata sulla questione prendendosela soprattutto con Ginevra Lamborghini, la prima ad averla accusata. “Perché mi accusa lei che ha sempre avuto il mio stesso tenore di vita?” si è interrogata la De Donà, ma i telespettatori da casa hanno iniziato a commentare sui social criticandola così: “Perché c’è una grande differenza tra essere ricca di famiglia ed essere un’arricchita”. Giaele però ...

