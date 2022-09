GF Vip, coming out Edoardo Donnamaria: «Sono fluido». La confessione (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo coming out al GF Vip 7. Nelle ultime ore il concorrente Edoardo Donnamaria ha svelato di essere fluido. I telespettatori, ma anche qualche volto della settima edizione del reality show, aveva già insinuato il dubbio; adesso c'è la conferma. Una confessione passata in sordina durante una chiacchierata con Alberto De Pisis con il quale il volto di Forum sembra avere instaurato un certo feeling: "Io Sono molto più fluido. Si esatto so fluid" Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi, parlando con Antonino Spinalbese, aveva ipotizzato la bisessualità di Edoardo, ma il trentenne è attratto per nessuno o tutti i generi, a prescindere da quale sia l'orientamento in cui si riconosce. coming out al GF Vip: da Edoardo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimoout al GF Vip 7. Nelle ultime ore il concorrenteha svelato di essere. I telespettatori, ma anche qualche volto della settima edizione del reality show, aveva già insinuato il dubbio; adesso c'è la conferma. Unapassata in sordina durante una chiacchierata con Alberto De Pisis con il quale il volto di Forum sembra avere instaurato un certo feeling: "Iomolto più. Si esatto so fluid" Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi, parlando con Antonino Spinalbese, aveva ipotizzato la bisessualità di, ma il trentenne è attratto per nessuno o tutti i generi, a prescindere da quale sia l'orientamento in cui si riconosce.out al GF Vip: da...

