Gf Vip 7, tutti contro Marco Bellavia: ecco cosa sta succedendo all’interno della Casa (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) Momento di crisi per Marco Bellavia all’interno della Casa del Gf Vip 7. Il concorrente è stato preso di mira dalla maggior parte del gruppo, che non fa niente per nascondere la propria irritazione nei suoi confronti. Tutto sembrerebbe essere nato dalla clip mostrata in puntata da Alfonso Signorini, dove Marco affermava di essere interessato a Pamela Prati. Il gruppo però non ha nascosto la propria perplessità, accusandolo di falsità. Messo in discussione da molti suoi compagni d’avventura, Marco ha avuto un crollo. Questa mattina il concorrente si è mostrato in lacrime dopo una nottata passata a piangere come rivelato da Giovanni Ciacci. Marco ha ricevuto comprensione da Carolina Marconi e George Ciupilan. Il popolo di Twitter ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 settembre 2022) Momento di crisi perdel Gf Vip 7. Il concorrente è stato preso di mira dalla maggior parte del gruppo, che non fa niente per nascondere la propria irritazione nei suoi confronti. Tutto sembrerebbe essere nato dalla clip mostrata in puntata da Alfonso Signorini, doveaffermava di essere interessato a Pamela Prati. Il gruppo però non ha nascosto la propria perplessità, accusandolo di falsità. Messo in discussione da molti suoi compagni d’avventura,ha avuto un crollo. Questa mattina il concorrente si è mostrato in lacrime dopo una nottata passata a piangere come rivelato da Giovanni Ciacci.ha ricevuto comprensione da Carolinani e George Ciupilan. Il popolo di Twitter ha ...

