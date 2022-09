Gf Vip 7, Francesco Chiofalo parla della ex Antonella Fiordelisi (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ex concorrente di Temptation Island, reality nel quale partecipò con la ex Selvaggia Roma è oggi pronto a commentare la performance dell’altra ex, Antonella Fiordelisi, partecipante del Grande Fratello Vip 7. Francesco Chiofalo risponde su Instagram Di recente Francesco Chiofalo ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste su Instagram, e così l’ex de La Pupa e il Secchione si è sbilanciato sui reality e sulle sue ex fidanzate, affermando ironcamente di aver un contratto con l’ufficio casting del Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole: “Per l’ufficio casting del Grande Fratello Vip sono una vera e propria istituzione, cioè conto una cifra. Praticamente sono in collaborazione con l’ufficio casting del Grande Fratello Vip. Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ex concorrente di Temptation Island, reality nel quale partecipò con la ex Selvaggia Roma è oggi pronto a commentare la performance dell’altra ex,, partecipante del Grande Fratello Vip 7.risponde su Instagram Di recenteha risposto ad alcune domande che gli sono state poste su Instagram, e così l’ex de La Pupa e il Secchione si è sbilanciato sui reality e sulle sue ex fidanzate, affermando ironcamente di aver un contratto con l’ufficio casting del Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole: “Per l’ufficio casting del Grande Fratello Vip sono una vera e propria istituzione, cioè conto una cifra. Praticamente sono in collaborazione con l’ufficio casting del Grande Fratello Vip. Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui ...

