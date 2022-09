GF Vip 7 Elettra Lamborghini: ecco perché ha diffidato sua sorella Ginevra! (Di giovedì 29 settembre 2022) Elettra Lamborghini, martedì 27 settembre 2022, tramite delle storie IG ha avuto un duro sfogo, ha spiegato che ha mandato la prima diffida a sua sorella Ginevra Lamborghini un mese prima che entrasse nella Casa del GF Vip, chiedendole di astenersi a parlare di lei. Elettra poi specifica che la seconda diffida, quella della puntata, sarebbe stato un richiamo poiché sono state divulgate immagini da lei mai approvate e secondo lei l’obbiettivo non è di certo quello di una riappacificazione. Inoltre secondo la cantante sua sorella sta mettendo in cattiva luce sia lei e la sua famiglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le stanze segrete e quelle senza telecamere ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022), martedì 27 settembre 2022, tramite delle storie IG ha avuto un duro sfogo, ha spiegato che ha mandato la prima diffida a suaGinevraun mese prima che entrasse nella Casa del GF Vip, chiedendole di astenersi a parlare di lei.poi specifica che la seconda diffida, quella della puntata, sarebbe stato un richiamo poiché sono state divulgate immagini da lei mai approvate e secondo lei l’obbiettivo non è di certo quello di una riappacificazione. Inoltre secondo la cantante suasta mettendo in cattiva luce sia lei e la sua famiglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le stanze segrete e quelle senza telecamere ...

Nutizieri : Elettra e Ginevra: il mondo dello spettacolo le ha divise e non le riunirà - AngoloDV : Gf Vip 7, svelato il vero motivo dietro l'allontanamento di Elettra da Ginevra (FOTO) #Gfvip #gfvip7… - telodogratis : Gf VIP, Elettra Lamborghini: “Non andrò mai in tv a fare lo show” - Nutizieri : Elettra e Ginevra: il mondo dello spettacolo le ha divise e non le riunirà - infoitcultura : Gf Vip 7, Chi svela il motivo della rottura tra Ginevra Lamborghini ed Elettra -