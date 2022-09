Germania | via al tetto al prezzo dell’energia | prevista spesa di 200 miliardi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Non ha tenuto a lungo la proposta del governo federale di imporre ai consumatori un’accise sul gas, con prezzi già schizzati alle stelle, per aiutare le aziende fornitrici di energia. Alla fine del suo isolamento il cancelliere Olaf Scholz guarito dal Covid ha fatto inversione di rotta e ha annunciato la cancellazione della misura, che doveva entrare in vigore ad ottobre, per introdurre unaldel gas. Così, i cittadini e le imprese sarebbero finalmente al riparo dall’aumento deldel gas, quintuplicato negli ultimi mesi. Neanche un centesimo sarà tolto però ai fornitori della materia prima: la differenza la pagherà lo Stato. Verranno stanziati 200di euro l’anno, una somma astronomica se si considera che è quasi pari al budget annuale per l’istruzione (240). Una ...

