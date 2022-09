Germania annuncia pacchetto 200 mld euro contro caro energia (Di giovedì 29 settembre 2022) La Germania ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro che include un tetto ai prezzi del gas e una serie di misure che il cancelliere Olaf Scholz ha definito un "doppio colpo" per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Lahato undi aiuti da 200 miliardi diche include un tetto ai prezzi del gas e una serie di misure che il cancelliere Olaf Scholz ha definito un "doppio colpo" per ...

