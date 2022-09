George Clooney preso in giro senza pietà dal figlio Alexander. E mamma Amal Clooney gli dice: «Te la sei cercata» (Di giovedì 29 settembre 2022) George Clooney ha insegnato a suo figlio la cosa che sa fare meglio: gli scherzi. Solo che la situazione gli si è ritorta contro. Parola di Amal Clooney. Che, abbiamo scoperto, è una pessima cuoca… Foto Getty Chi è causa del suo mal, pianga se stesso, caro George. Parola di tua moglie. È stato un simpatico siparietto quello andato in scena negli studi della trasmissione televisiva Cbs Morning. Condotta dalla giornalista Gayle King (la migliore amica di Oprah Winfrey e, per osmosi, del principe Harry e di Meghan Markle). Perché il miele che scorreva a fiumi tra George Clooney e sua moglie Amal Clooney è stato intervallato da un paio di aneddoti ... Leggi su amica (Di giovedì 29 settembre 2022)ha insegnato a suola cosa che sa fare meglio: gli scherzi. Solo che la situazione gli si è ritorta contro. Parola di. Che, abbiamo scoperto, è una pessima cuoca… Foto Getty Chi è causa del suo mal, pianga se stesso, caro. Parola di tua moglie. È stato un simpatico siparietto quello andato in scena negli studi della trasmissione televisiva Cbs Morning. Condotta dalla giornalista Gayle King (la migliore amica di Oprah Winfrey e, per osmosi, del principe Harry e di Meghan Markle). Perché il miele che scorreva a fiumi trae sua moglieè stato intervallato da un paio di aneddoti ...

